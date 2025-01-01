Ня официална церемония в Министерския съвет България и водещият германски технологичен концерн „Райнметал“ подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. eвро.

Под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

БГНЕС

"Вече с положените подписи се слага края на един доста динамичен и изпълнен с много добра работна атмосфера процес по подготвяне на акционерното споразумение и приложенията към него за учредяването на съвместното дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот. Оттук нататък предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал чрез български завод, което е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности", заяви премиерът Росен Желязков, който бе и домакин на срещата.

Най-важното, което постигнахме през тези месеци на съвместна работа, е изграденото доверие, предвидимост и предсказуемост между партньорите, които оттук занапред ще работят е едни сложни условия, но знаейки какъв ще бъде крайният резултат, уверени в постиженията на това сътрудничество, каза още премиерът Желязков.

Днес е значим ден за България и за нашите партньори от Германия, посочи министърът на икономиката и инустрията Петър Дилов.

"С подписването на този договор ние поставяме началото на едно стратегическо партньорство между българската държава и германския технологичен концерн "Райнметал". Партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия", допълни ресорният министър.

"Бих искал да изкажа своята благодарност на господин Папергер и неговия екип за високия професионализъм, последователността и отдадеността, с които подходихме към този съвместен проект. Това е стратегически проект не само за България, но и за цяла Европа. Той ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион", посочи още той.

"Оценката ще бъде дадена отвъд времето и пространството и отвъд участниците в тази церемония. Измеренията са политически, защото проектът нямаше да бъде възможен без ЕС и НАТО", добави министър-председателят Росен Желязков, като посочи ползите от трансфера на технологии и развитието на висококвалифицирана работна ръка.

Според премиера Росен Желязков днешното подписване има няколко измерения, включително политически. „Този проект нямаше да бъде възможен без синергията, която Европейският съюз и НАТО генерират за това Европа да бъде опазвана по-добре, в името на гражданите на Европа. Нямаше да бъде възможна без нейните икономически измерения. Измерения, които са свързани не само с технологичния трансфер, не само с обмяната на възможности, свързани с науката и всички комплексни за всяка една индустрия секторни теми. Има и социални измерения, които също са отвъд разкриването на над 1000 работни места. Това са измерения, свързани с висококвалифицирана работна ръка, с образование, наука, регионално развитие. Неща, които надминават конкретните очаквания от този проект“, допълни още министър-председателят.

България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа. Това каза изпълнителният директор на „Райнметал“ Армин Папергер при подписването на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет.

„Скоростта, с която България действа, не съм срещал досега. Невероятно е колко усилия положи вашият екип за това сътрудничество.“, заяви изпълнителният директор на „Рейнметал“. Папергер припомни, че сътрудничеството е започнало през февруари на Конференцията по сигурността в Мюнхен. По думите му, с реализирането на проекта ще бъде създадена една от най-модерните фабрики в света за производство на барут и боеприпаси.

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, посочи той.

Изпълнителният директор на „Райнметал“ подчерта, че компанията цени доверието на българското правителство. „Ние не сме тук само за да бъдем бизнес партньори, а и за да намерим приятели“, каза Папергер. Той допълни, че съвместният проект с България е само началото и „Райнметал“ планира допълнителни инвестиции в страната. Според него България разполага с висококвалифицирани специалисти, което я прави подходяща за развитие на индустриален и технологичен капацитет в отбранителната сфера.

От Министерския съвет съобщиха, че проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. евро е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, посочиха от кабинета.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот, посочват още от правителството.

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. Лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов също присъства на подписването. Присъства също посланикът на Германия в България Ирене Планк.

По-рано Борисов лично посрещна на летище "Васил Левски" главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер.