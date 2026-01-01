В Районно управление – Омуртаг се разследва кражба на спортни пособия от училище в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

За периода от 16 юни до 09:00 ч. на 18 юни неизвестно лице е проникнало през отворен прозорец в складово помещение на физкултурния салон на основно училище в Омуртаг.

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От помещението са откраднати външни батерии, помпи за въздух, волейболни екипи и топки.

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По време на инцидента в сградата е извършван ремонт и не са се провеждали учебни занятия.

По случая е образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс.