Словения се готви за едни от най-важните парламентарни избори от обявяването на независимостта си през 1991 г., като вотът може да определи дали страната ще запази проевропейския си курс или ще се насочи към по-конфронтационен модел на управление.

Проучванията сочат изключително оспорвана надпревара между управляващия либерален лагер на премиера Роберт Голоб и дясната опозиция, водена от ветерана Янез Янша. И двете страни са близо до мнозинство.

Вотът не е просто избор на правителство, а на посока - дали страната ще продължи умерената си политика или ще се приближи до модела на управление, свързван с Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Словения, макар и малка държава, има ключова роля в региона. Тя е сред най-успешните постюгославски държави, член на ЕС и НАТО, и традиционно играе активна дипломатическа роля за интеграцията на Западните Балкани.

Янша остава най-поляризиращата фигура в словенската политика. Поддръжниците му го виждат като силен лидер, а критиците му напомнят за натиск върху медии и институции по време на предишните му управления. Очакванията са, че при нов мандат той ще се ориентира към по-твърда линия спрямо Брюксел, особено по теми като миграцията и регулациите.

В същото време той се отличава от други подобни лидери с твърдата си подкрепа за Украйна и НАТО.

Роберт Голоб дойде на власт с убедителна победа през 2022 г., но управлението му постепенно загуби инерция. Икономиката остава стабилна, но проблеми в здравеопазването, нарастващите разходи за живот и политически скандали отслабиха доверието.

Надпреварата остава отворена, като малките партии могат да се окажат решаващи за съставянето на правителство. Особено внимание привлича нова центристка формация, която може да се превърне в балансьор.

Кампанията беше допълнително усложнена от скандал с изтекли записи и обвинения за корупция, свързвани с частната разузнавателна компания Black Cube, което доведе до взаимни обвинения и засили напрежението.

Зaлогът излиза извън вътрешната политика. Ролята на Словения на Балканите също е под въпрос, включително позицията ѝ спрямо Босна и Херцеговина и лидера на босненските сърби Милорад Додик.

Резултатът от изборите няма да промени рязко външнополитическия курс на страната, която остава в ЕС и НАТО. Но ще покаже дали Словения ще запази досегашния си модел на управление или ще поеме към по-поляризирана политическа среда.

За държава, изградена върху стабилността, това ще бъде избор с дългосрочни последици.