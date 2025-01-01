Затварят напълно за движение отсечката Кричим - Девин, която е основна пътна артерия в Смолянско. Това съобщи NOVA. След проливните дъждове през пролетта беше разрушена част от подпорна стена в района. Това от своя страна доведе до пропадане на едно от платната за движение.

И на изхода на Девин, и на изхода на Кричим към 12 часа на обед днес (понеделник) има поставени предупредителни табели, че пътят при 79 километър е затворен. Забраната се отнася за всички видове превозни средства. По уверение на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ограничението ще важи до полунощ на 9 ноември, а причината за затварянето е укрепване на пътя.

Трафикът е спрян в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково при 73 км до пътната връзка към язовир „Въча“ при 81 км, уточниха от АПИ.

Вследствие на проливните дъждове преди 5 месеца се срути стара подпорна стена, след което 30 метра от лявата лента на пътя се разрушиха и паднаха в чашката на язовир „Въча“. Дясната част на пътното платно също е компрометирана и опасна. Възстановяването на участъка струва на държавата 12,6 милиона лева. Строителната фирма ще се нуждае от около две седмици, за да довърши укрепването.

Обходните маршрути, които са въведени, са през Девин – Пампорово – Чепеларе, както и Девин – Доспат – Батак.