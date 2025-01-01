Днес над 700 полицейски екипа обезпечават безопасността по пътищата в страната. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция" към Главна дирекция „Национална полиция" пред журналисти в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

Днес приключват ремонтите по автомагистрала (АМ) „Тракия", посочи Близнаков и допълни, че от днес започват ремонти по АМ „Хемус", които ще продължат около месец. На 20 километър от АМ „Хемус" движението ще се осъществява двупосочно в едното пътно платно, като има и организирано реверсивно движение там, поясни главният инспектор.

За по-натоварените дни, като петък, събота и неделя, са организирани допълнителни пътни екипи, каза също Лъчезар Близнаков и призова шофьорите да следят маркировката и сигнализацията и припомни, че минаването в лентата за принудително спиране е разрешено само в районите с временна организация. Като акцент в полицейските акции, той Близнаков открои възпрепятстването от страна на контролните органи на нарушения, които водят най-често до пътнотранспортни произшествия.

Подробности от АПИ за движението по "Тракия" и "Хемус":

В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км днес около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. По трасето завършва полагането на маркировка, след което трафикът ще преминава без ограничения. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.

Продължават ремонтите в още два участъка на АМ „Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен в платното за Бургас, като движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и км. В участъците в ремонт е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

За повишаване на безопасността при интензивния трафик всеки петък до края на октомври от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на АМ „Тракия“ в област Стара Загора /от км 0 до 165-и км/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните автомобили могат да използват обходни маршрути:

За пътуващите в посока Стара Загора:

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ „Марица“ и ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ в посока София до п. в. „Оризово“ при км 165+330 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ „Марица“ при км 168+215 – по АМ „Марица“ до ГКПП „Капитан Андреево“;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП „Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ – по път I-5 до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 на АМ „Марица“, по АМ „Марица“ - ГКПП „Капитан Андреево“;

за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.



За пътуващите в посока София:

за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за София – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до п. в. „Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ „Марица“ до пътната връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до Бургас;

за МПС над 12 т, идващи от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ „Марица“ до п. в. „Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 на АМ „Тракия“ до Бургас.

Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/.



В неделя от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т само в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на АМ „Тракия“ /от 208-и км до км 0/. При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.



Забраната не се отнася за превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове МПС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



На АМ „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение.



Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.



В събота от 8 ч. до 12 ч. ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.



В неделя от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.



В участъка между 23-и и 30-и км на АМ „Хемус“ в платното за София, в което от 21 октомври започна ремонт, превозните средства преминават двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се въвежда реверсивно движение. В петък и събота да се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата. В неделя и понеделник да има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в отсечката между 23-и и 30-и км е до 15 ноември.



"Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи", посочиха от АПИ.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.