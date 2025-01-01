Ще има ли изненади за пътуващите през уикенда по родните магистрали? От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха какви промени в организацията на движение предстоят в почивните дни и през седмицата.

„Струма“

От 25 до 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагисрала „Струма“ в област Перник, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно между 10-и и 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 27-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

„Тракия“

На 25 октомври от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.

На 26 и 27 октомври от 8 ч. до 18 ч. отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на магистралата в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

До 28 октомври пък ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на „Тракия“. Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел „Българово“. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Поради изпълнението на ремонта от 8 ч. в петък до 18 ч. в събота, 25 октомври, е ограничено движението по пътния възел „Българово“. По съоръжението е спряно преминаването от магистралата към Българово и Камено и трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението за Българово се осъществява по трасето от Бургас през кв. Ветрен до Българово, а за Камено - от Бургас през с. Свобода до Камено. Пътуващите от Бургас към София ще преминават в изпреварващата лента. Трафикът се регулира с пътни знаци.

„Хемус“

През следващата седмица - от 27 до 31 октомври, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ „Хемус“, в посока Варна, поетапно ще се променя организацията на движение за полагане на маркировка. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента, като трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.

В същия период ще се обновява маркировката и по участък от първокласния път I-8 София - Пазарджик, от 89-и до 147-и км. Ще се работи и в отсечка от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

Михалково - Кричим

От 12 ч. на 27 октомври за укрепване на участъка при 79-и км от път III-866 Михалково - Кричим временно се ограничава движението по третокласния път. Трафикът ще бъде спрян в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково при 73-ти км до пътната връзка към язовир „Въча“ при 81-км.

Движението по направлението Девин – Кричим и обратно ще бъде пренасочено по следните обходни маршрути:

Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив;

Девин – Доспат – Батак.

От падналите обилни валежи между 10 и 14 май 2025 г. и преовлажняване на насипа бе разрушена част от съществуващата подпорна стена от каменна зидария. Вследствие на това пътната конструкция беше разрушена, пропадна цялата лява лента за движение и банкета, а дясната лента бе подкопана и с пукнатини, припомнят от АПИ. Агенцията спешни действия за трайното възстановяване на участъка от пътя Михалково – Кричим, които от средата на август се изпълняват поетапно. При реализацията им временно се променя организацията на движение. При благоприятни метеорологични условия работата в участъка се очаква да приключи до 9 ноември.

Ямбол - Лесово

През следващата седмица пък предстои да се обследва път I-7 Ямбол - Лесово за планиране на бъдещ основен ремонт.

От 27 октомври между 8 ч. и 16:30 ч. със специализирана техника ще се извършват необходимите дейности, като трафикът няма да бъде ограничаван. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено скорост, тъй като по трасето ще има бавнодвижеща се специализирана техника.

Целта на планираните работи е установяване на експлоатационните качества на участъка от 245-и до 322-и на път I-7 и показателите за пътна безопасност. Обследването ще включва измерване на основните характеристики на пътя, които имат пряко отношение за безопасността - надлъжна равност, носимоспособност на пътя, средна дълбочина на макротекстурата на повърхността на настилката и т. н., посочват от АПИ. Получените данни ще са основа за бъдещо проектиране и изграждане на пътна инфраструктура. Въз основа на тях ще се правят анализи на пътните отсечки, които са заложени в плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“ за основен ремонт като дългосрочна мярка.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.