Предприемат се всички необходими мерки за защита на населението и имуществото във връзка с повишаването на нивото на реките вследствие на обилните валежи. Това съобщиха от Община Самоков на Facebook страницата си.

"Провеждат се редовни обходи на речните корита, изграждат се диги и на терен работи специализирана техника за укрепване и защита на критичните участъци", посочват от Общината.

Действията се координират от кмета инж. Ангел Джоргов, а аварийното звено към Общината наблюдава речните корита, за да гарантира безопасността на населението.

Припомняме, че обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии, сред които пътя София - Самоков и автомагистрала „Струма“. Въпреки че екипи на пътното управление разчистват засегнатите участъци и движението е възстановено, от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да карат с повишено внимание.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали масивни камъни. Това е наложило временно ограничаване на движението. "Отсечката е проходима, камъните бяха своевременно отстранени", заяви пред Румен Сачански, директор на Областно пътно управление - София. Той уточни, че поддържащата фирма е на 24-часово дежурство и през нощта екипите нееднократно са почиствали паднали камъни от пътното платно. "Призовавам водачите да се движат с повишено внимание, тъй като виждате, че има много вода по пътното платно", допълни Сачански.

Той посочи, че заради обилните валежи и силно пресечената местност има опасност от падащи камъни и в други рискови участъци. Такъв е път II-16 Своге - Елисейна - Ребърково, известен като Искърското дефиле, където също се е налагало почистване през нощта и тази сутрин.

Проблеми има и на автомагистрала "Струма". На 28-ия километър в посока Кулата също има свлачище, като движението там не се осъществява в цялото пътно платно.