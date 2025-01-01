Обилните валежи през последните дни предизвикаха свлачища, които затрудниха сериозно трафика рано тази сутрин по ключови пътни артерии, сред които пътя София - Самоков и автомагистрала „Струма“. Въпреки че екипи на пътното управление разчистват засегнатите участъци и движението е възстановено, от Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да карат с повишено внимание.

Най-сериозна е била ситуацията на пътя София - Самоков, където на 75-ия километър са паднали масивни камъни. Това е наложило временно ограничаване на движението. "Отсечката е проходима, камъните бяха своевременно отстранени", заяви пред NOVA Румен Сачански, директор на Областно пътно управление - София. Той уточни, че поддържащата фирма е на 24-часово дежурство и през нощта екипите нееднократно са почиствали паднали камъни от пътното платно. "Призовавам водачите да се движат с повишено внимание, тъй като виждате, че има много вода по пътното платно", допълни Сачански.

Той посочи, че заради обилните валежи и силно пресечената местност има опасност от падащи камъни и в други рискови участъци. Такъв е път II-16 Своге - Елисейна - Ребърково, известен като Искърското дефиле, където също се е налагало почистване през нощта и тази сутрин.

Проблеми има и на автомагистрала "Струма". На 28-ия километър в посока Кулата също има свлачище, като движението там не се осъществява в цялото пътно платно.

Въпреки че дъждът в района вече е спрял, което дава възможност на екипите да работят по-ефективно, властите апелират пътуващите да бъдат изключително внимателни.