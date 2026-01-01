Четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували 10 едни и същи медикамента, но цените им се различават в пъти. Това каза пред журналисти заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев.

По думите му анализ, който сравнява разходите за лекарства за някои редки заболявания през 2024 г. и 2025 г., като лекарствата са били основно за лечение на деца, показва рязко повишаване на плащанията. Медикаментите са основно за лечение на редки, тежки заболявания със скъпоструващи медикаменти. Тези лекарства не са включени в Позитивния лекарствен списък и се купуват директно от болниците за конкретен пациент, каза още той. Тъй като лекарствата не са в този списък, те нямат регистрирана официална цена, но повечето от тях имат регистрация в ЕС. В България финансирането на тези лекарства е въз основа на трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК. Цените на тези медикаменти по закон не подлежат на регулация в България и няма как да бъдат оптимизирани или сравнявани, но имаме идея да го правим, добави Афенлиев.

Определен медикамент в една болница е купен за 46 хил лв, а в друга - за над 150 хил.лв., посочи Афенлиев. Друг медикамент в една болница е купен за 23 хил. лв., а в друга - за над 64 хил. лв. Трети медикамент в една болница е купен за 8 хил. лв. а в друга – за 36 хил. лв., следващ медикамент в една болница е бил за 18 хил. лв., а в друга - за около 44 хил. лв. По подобен начин две държавни болници в София са купили един медикамент за 1500 лв., а болница в Пловдив купува същия медикамент за близо 11 хил. лв. Най-фрапиращ е случай за медикамент, купен от болница в София за 517 лв., а в Пловдив – за над 8 хил. лв.

При анализ на документацията изглежда, че нормативният ред е спазен, но за да видим защо са тези аномалии, в тези болници вече се извършва одит, добави Афенлиев. Екипът на МЗ заедно с Министерството на финансите смятаме да въведем нормативни промени, насочени към осигуряване на някаква регулация в ценообразуването на тези лекарства. Основният извод е, че за 2025 г. държавата е платила в пъти повече за едни и същи лекарства, което означава, че при нормални цени, би трябвало да се освободи финансов ресурс, който може да се насочи към повече лечение. По думите му се обмислят промени, с които да се въведе пълна отчетност при изразходване на публичните средства, прозрачност при купуване на скъпоструващи лекарства, като така ще се постигне и равнопоставеност при изразходване на обществен ресурс.

"Надграждане на електронната система в реално време на отчитането в болничната аптека, всяка покупка и доставка ще се регистрира в реално време. Имаме уверение от „Информационно обслужване“ АД, че през май системата ще бъде напълно функционираща. Подготвили сме промени в две наредби, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане. МЗ и МФ решиха, че в следващите дни на сайта на МЗ ще бъдат публикувани всички покупки на лекарства, брой опаковки, единична цена и коя болница ги е купила", посочи още Афенлиев.

Ако одитите покажат данни, е възможно да се намесят и Министерството на финансите и Агенцията за държавна финансова инспекция, допълни Афенлиев.

След като приключат одитите, ще може да се отговори какви са пропуснатите ползи, каза Станимир Михайлов, заместник-министър на финансите и председател на Надзорния съвет на НЗОК.

Преди дни след заседание на Надзорния съвет на НЗОК управителят на Касата доц. Петко Стефановски каза пред журналисти, че НЗОК предлага да се направят нормативни промени за неразрешените за употреба лекарства. Надзорният съвет реши тогава в най-кратък срок да бъде създадена работна група, която да предложи промени в дигитализацията на целия процес на лечение с неразрешени за употреба лекарствени продукти.