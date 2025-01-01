Математическата формула, по която се изчислява т. нар. дялово разпределение в сметките за парно, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление. Това констатира Съдът на Европейския съюз (СЕС) в ключово решение за потребителите в България. То е задължително за всички институции и следва да доведе до отмяната на формулата в настоящия ѝ вид (срещу нея в момента е висящо поредно дело, виж по-долу) и до пренаписването ѝ, пише Lex.bg .

В него решението си СЕС прие, че няма проблем всеки в блока да плаща за отдаденото от тръбите и инсталациите, според обема на апартамента си, но при условие, че „правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление“.

И паралелно с това констатира в мотивите си, че „изглежда, че математическата формула, посочена в точка 6.1.1 от методиката, въз основа на която се изчисляват разходите за потребление на топлинна енергия в сградите – етажна собственост, не дава възможност за прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление“.

Съдебната сага срещу формулата за дялово разпределение продължава от години. Върховният административен съд я е отменял, обявявал я е за нищожна, а след това на практика бива приемана същата формула. При последната „промяна“ във формулата, направена през май, за която беше предвидено да влезе в сила със задна дата от 25 февруари 2025 г. (, ВАС спря действието ѝ, докато не се произнесе по законността ѝ, за да защити обществения интерес.

Освен това правилата за „сградна инсталация“ не за първи път минават през проверката на съда в Люксембург. През 2019 г. по запивания от районните съдилища в София и Асеновград СЕС прие, че е допустима правна уредба, която предвижда, че собствениците на апартамент в сграда – етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация, въпреки че индивидуално не са поръчвали доставката на отопление и не го използват в своя апартамент. Както и че е допустима правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик на апартамент в сградата пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент .

Днес СЕС потвърди виждането си за допустимост на практиката отдаденото от тръбите и инсталацията да се разпределя между всички в сградата, според големината на апартамента.

За първи път обаче съдът се спира на формулата за дялово разпределение. Той подчертава, че в Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27) няма изисквания, на които трябва да отговаря подобна формула, но пък тя изисква правилата за разпределение на разходите да осигуряват прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление.

„За да може обаче такова отчитане на тези разходи да се счита за прозрачно и точно, то следва да се извършва на също толкова прозрачна и точна основа, така че крайният клиент да може, от една страна, да узнае с точност размера на разходите, които са му начислени, и от друга страна, при необходимост да вземе мерки, за да приспособи личното си потребление и оттук да се съобрази с целта на Директива 2012/27 за насърчаване на по-добра енергийна ефективност“, пише съдът.

И заключава, че „изискването за прозрачност и точност се прилага и за математическата формула като разглежданата в главното производство, въз основа на която се изчисляват посочените разходи“.