Хиляди иранци се събраха, за да отдадат почит на покойния върховен лидер Али Хаменей, управлявал страната близо четири десетилетия до смъртта си при американско-израелски удари в началото на войната в Близкия изток.

Неговият син Моджтаба Хаменей го наследи, но от началото на конфликта не се е появявал публично и се смята за малко вероятно да участва в церемониите, проведени в страната.

Кадри от държавната телевизия показаха хиляди хора, събрани на възпоменателни прояви, много от които държат портрети на покойния лидер, включително в Урмия в северозападната част на страната, Горган в североизточната и столицата Техеран.

Националното поклонение започна в 9:40 часа местно време - часът, в който Али Хаменей беше убит на 28 февруари в резиденцията си в Техеран, заедно с редица високопоставени ирански представители, предаде АФП.

Атаката беляза началото на войната в Близкия изток, която бързо се разпространи в региона, като Иран отвърна с удари срещу американски интереси в Персийския залив и срещу Израел.

Поради продължаващия конфликт държавно погребение на покойния лидер все още не е проведено.