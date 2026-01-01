Спипаха огромно количество контрабандни лекарства в Пловдивско след акция, съобщиха от полицията.

Операцията е стартирала на 6 февруари след информация, че на територията на асеновградското село Богданица се осъществява незаконна дейност по линия на здравеопазването.

ОД на МВР-Пловдив

При претърсване в помещение, обособено като производствен цех, служителите открили пълначна машина за капсулни хапчета и голямо количество готова продукция. Част от нея била в насипно състояние в чували, а другата - пакетирана в блистери и в кашони.

Иззеха 2 милиона празни капсули с обозначение на известна американска фармацевтична корпорация

Иззето е и прахообразно вещество, както и различни заготовки и други доказателства. На този етап от разследването е изяснено, че става дума за медикамент, предназначен за определено неврологично заболяване.

Опаковките и лекарствата са били обозначени с търговската марка на световно известна фармацевтична корпорация, без да има необходимите разрешителни документи от правопритежателя.

Като заподозрени за незаконното производство и съхранение на медикаментите са били задържани двама чешки граждани - на 52 и 35 години. Те са привлечени като обвиняеми.

Продължава работата по определяне на точното количество иззети лекарства, както и придобиване на данни дали те са били разпространени в търговската мрежа в страната или чужбина.