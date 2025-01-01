Около 35 държави ще се състезават в следващото издание на Евровизия във Виена, обявиха организаторите, въпреки че 5 държави бойкотират участието на Израел в ежегодния бляскав спектакъл.

Широкото недоволство от действията на Израел в двугодишната война в Газа доведе до призиви за изключването му от най-голямото музикално събитие на живо по телевизията в света.

На 4 декември членовете на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), най-голямата световна медийна асоциация за обществени услуги, решиха, че не е необходимо гласуване за продължаване на участието на Израел.

Обществените телевизионни оператори в Исландия, Ирландия, Нидерландия, Словения и Испания обявиха, че ще бойкотират 70-тото издание на конкурса, което ще се проведе в австрийската столица през май.

Базираната в Женева EBU обяви списъка с телевизионните оператори, които ще участват в шоуто, като заяви, че 35 от тях ще изпратят песни и изпълнители във Виена.

Общо 37 държави участваха в тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, който беше спечелен от австрийския оперен певец JJ с песента „Wasted Love”.

Въпреки бойкота на петте страни, 35 ще се състезават догодина, тъй като България, Румъния и Молдова се завръщат в конкурса след отсъствие от съответно три, две и една година, предаде АФП.

България се завръща на „Евровизия“

„Докато се готвим да отпразнуваме 70-годишнината на Евровизия, тя остава място, където гласове, култури, езици и музика се преплитат. Място, където хора от различни среди могат да покажат, че в един труден свят е възможно да има по-добър“, заяви директорът на Евровизия Мартин Грийн.

Той каза, че завръщането на България, Румъния и Молдова е „ярък пример за трайната сила на Евровизия и за това какво наистина означава да бъдем обединени от музиката“.