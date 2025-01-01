Виена беше избрана за домакин на Евровизия 2026г., най-голямото музикално събитие на живо по телевизията в света, обяви австрийската обществена телевизия ORF, цитирана от АФП.

Виена, която вече е била домакин на бляскавото телевизионно шоу през 1967 и 2015 г., изпревари конкурента си Инсбрук, столицата на западната провинция Тирол, за да бъде домакин на конкурса през следващата година.

Началото на Eurovision Song Contest (Конкурс за песен на Евровизия) е 1956 г. – първото издание е проведено в Лугано, Швейцария. Организатор е Европейският съюз за радио и телевизия (EBU)

Целта на конкурса е обединяване на страните чрез музиката. Публиката гласува чрез SMS и приложение – гласовете се комбинират с жури от всяка страна. Заради броя на участниците, има два полуфинала и един голям финал.

Най-доброто класиране за нашата страна е:

2-ро място през 2017 с Kristian Kostov – "Beautiful Mess"

5-то място през 2016 с Poli Genova – "If Love Was a Crime"

Най-много победи имат:

Швеция – 7 победи (включително ABBA през 1974 и Loreen през 2012 и 2023)

Ирландия – 7 победи, включително три поредни (1992–1994)

Песента „Waterloo“ на ABBA (Швеция, 1974) – изстрелва групата към световна слава.