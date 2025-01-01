Министерският съвет прие решение за назначаване на д-р Робърт Иди, британски и ирландски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст и консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия. С решението официално се преустановяват функциите на г-н Пол Мартин, който от юни 2017 г. до кончината си през юли 2025 г. заемаше тази позиция.

Д-р Иди има солиден авторитет в британските и българските академични и бизнес среди и значим обществен принос в подкрепа на българската диаспора в Северна Ирландия и на развитието на науката в България. Този принос през последните години включва учредяването на стипендия за ученици от Първото българско училище „Иван Вазов“ в гр. Арма; дарение на учебен реактор на Техническия университет в София; осигуряване на финансиране за Конференцията за образование на етническите малцинства в Северна Ирландия, която помага на български граждани да започнат образование в страната. Д-р Робърт Иди членува в научни комитети на редица международни конференции в България и е почетен член на Научно-техническия съюз по строителство в България, както и на редакционни колегии на български научни списания.

Назначаването му на мястото на г-н Мартин се очаква да осигури приемственост в стремежа на българската държава да оказва подкрепа както на нарастващия брой наши съграждани на територията на Северна Ирландия, така и на българските бизнес среди в контактите им с местни правителствени и бизнес структури в региона.