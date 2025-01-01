Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 804 400 лева по бюджета на община Пазарджик.

Средствата са предназначени за организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници, проведени на 12 октомври, съобщиха от правителствената информационна служба.

От тях 546 207 лв. са за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на СИК/ПСИК и ОИК, в т.ч. специалисти и технически сътрудници, а 258 193 лв. - за логистично осигуряване на изборния процес.

Допълнителният трансфер е изчислен на база на информация, предоставена от кмета на общината, за действително извършените разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, и за логистично осигуряване на изборния процес.

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 година.