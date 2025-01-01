Правителството отпусна 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби.

Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като за Министерството на образованието и науката са предвидени общо 812 875 лева за 2025 година.