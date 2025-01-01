Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., /изменена и допълнена/ и „Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

С цел гарантиране на непрекъсваемостта на процеса по администриране на двете програми и осигуряване на необходимия финансов ресурс за извършване на плащанията по вече възложените дейности, в т.ч. за „Персонал“, се предвижда възможност за използване на сметка за чужди средства на Министерството на туризма. Това ще позволи всички дължими плащания към оценителите и изчислителите - членове на оценителната комисия - да бъдат извършени през 2026 г., след окончателното приключване на оценителните дейности и финализиране на процедурите по двете програми.

С приемането на настоящия акт се разрешава на Министерството на туризма да използва сметка за чужди средства за разплащане на отпуснатите средства за администриране на програмите.

Министерският съвет прие също така Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета е Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 29 и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Плащанията са верифицирани за периода от 01 януари 2025 г. до 31 януари 2025 г., както и за периодите от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г.; от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г.; от 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г., които представляват доплащане на помощ на кандидатите, вследствие на преразглеждане на проектните предложения.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 1 980 639.00 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 29, неразделна част от Решението на Министерския съвет.