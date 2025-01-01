Държавата ще придобие от „Летище Пловдив“ ЕАД собствеността върху перон, ГСМ стопанство и сгради, които ще бъдат обявени за публична държавна собственост и ще бъдат предоставени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията.

През февруари 2026 г. стартира концесионната процедура за летище Пловдив

Придобитата собственост ще улесни държавата да планира и развива транспортната инфраструктура, свързана с Летище Пловдив, съобщиха от правителствената информационна служба.

Окончателното консолидиране на материалните активи ще ускори модернизацията и развитието на летището и е предпоставка за провеждането на успешна процедура за концесия на летището.