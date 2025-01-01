Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:20 ч. местно време (11:20 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в град Антакия.
По данни на валийството на Хатай за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.