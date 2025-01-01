Земетресение с магнитуд от 4,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано в Турция. Епицентърът е бил в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция).
Справка на страницата на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) сочи, че трусът е регистриран в 10:06 ч. местно време (9:06 ч. българско време).
👤 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy @sukruersoyYTU: Büyük, yıkıcı deprem beklemiyorum çünkü bunun volkanik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum. pic.twitter.com/tPQpHTGsFV
Валията на Балъкесир Исмаил Устаоглу съобщи в профила си в социалните мрежи, че към този момент няма данни за пострадали хора и сгради.
Prof. Dr. @BarisSerif: Bu artçı bir deprem. pic.twitter.com/W6lKsT9wON
Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая изрази съпричастност с всички засегнати от земетресението и увери, че всички екипи са на терен.
Това е поредното силно земетресение в региона след 10 август, когато трус от 6,1 по Рихтер доведе до смъртта на двама души, а други 29 бяха ранени. Втори трус с подобен магнитуд беше регистриран на 27 октомври. При него нямаше жертви, но 26 души получиха леки наранявания. Земетресението тогава доведе до рухването на 3 сгради и магазин.
Заради честите земетресения районът получи статут на „зона на бедствия, засягаща всички аспекти на живота“.