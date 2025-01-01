Силно земетресение разтърси Турция. Според Германския изследователски център по геонауки и трусът е бил със сила 6,1 по Рихтер, докато според Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН магнитудът е бил 6.2.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра. Епицентърът му е на 320 км от град Свиленград, на 360 км от град Бургас, на 370 км от град Хасково, и на 560 км от град София.

Силно земетресение в Турция, усетено е и в България (ВИДЕО)

Има данни земетресението да е усетено в района на Южна България, в градовете като Хасково, Бургас, Пловдив.

Засега няма съобщения за жертви или щети.