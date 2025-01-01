Земетресение с магнитуд 6.0 беше регистрирано на 10 август в 19:53 ч. българско време край град Маниса, Турция. Това съобщи Националния сеизмологичен център

Епицентърът е на 310 км от Малко Търново, 370 км от Бургас и 590 км от София.

НИГГГ-БАН

Земетресението е усетено в България в градовете Бургас, Хасково, Пловдив и София.

Най-малко двама души все още са затрупани под развалините на една от срутените сгради, съобщи турски официален представител, цитиран от Асошиейтед Прес.

Земетресението, с епицентър в град Съндъргъ е било усетено и в намиращия се на около 200 километра оттам град Истанбул. В града няма паника. Някои хора казват, че не са го усетили, а други, че ги е разлюляло.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа във „Фейсбук“, че четирима души са били спасени от срутена сграда в Съндъргъ и спасителите се опитват да достигнат до други двама души в същата сграда.

Няколко къщи и минарето на джамия също са се срутили в близко село, добави той.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било последвано от няколко вторични труса, включително един с магнитуд 4,6, и призова гражданите да не влизат в повредените сгради. Службата също така призова хората да говорят кратко по телефона и да го използват само в краен случай, за да не претоварват линиите.