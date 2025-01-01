Министерски съвет одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади.

Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.

Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни.

Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.