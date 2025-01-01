Трамвай по линия 20 и туристически автобус се блъснаха на бул. "Ситняково" в София.

Инцидентът е станал около 14:30 ч. този следобед, на кръстовището до търговския център, изясняват се причините за катастрофата. Най-вероятно става въпрос за отнето предимство.

Снимки са публикувани във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Към момента няма информация за сериозно ранени хора.

Има серизни щети по превозните средства.

На място са полицейски екипи и служители на Столичната община.

Движението в района е затруднено.

Това е вторият инцидент с трамвай през днешния ден. Тази сутрин трамвай дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец". Това предизвика задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут беше спряно.