Катастрофа на релсите до „Руски паметник” в София блокира 10 трамвая в продължение на над 20 минути.
По първоначална информация автомобил с врачанска регистрация е навлязъл на релсите при спирката до УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Шофьорката, млада жена, продължила да кара по трамвайната линия, преди да се блъсне в една от мотрисите.
BulFoto / Филип Станчев
Не се съобщава за пострадали, предаде BulFoto. Трамваят е ударен странично. Колата вече е отстранена от релсите и движението е възобновено в двете посоки.
БГНЕС / ДИМИТЪР РУСКОВ
Най-вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост и невнимание.
БГНЕС / ДИМИТЪР РУСКОВ
На място има екипи на пожарната и полицията.