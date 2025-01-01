Катастрофа на релсите до „Руски паметник” в София блокира 10 трамвая в продължение на над 20 минути.

По първоначална информация автомобил с врачанска регистрация е навлязъл на релсите при спирката до УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Шофьорката, млада жена, продължила да кара по трамвайната линия, преди да се блъсне в една от мотрисите.

BulFoto / Филип Станчев

Не се съобщава за пострадали, предаде BulFoto. Трамваят е ударен странично. Колата вече е отстранена от релсите и движението е възобновено в двете посоки.

БГНЕС / ДИМИТЪР РУСКОВ

Най-вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост и невнимание.

БГНЕС / ДИМИТЪР РУСКОВ

На място има екипи на пожарната и полицията.