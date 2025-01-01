Травмай и кола се удариха на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф", до Централни хали в София и затрудниха за кратко движението, публикуваха потребители в социалните мрежи.

Видимо има материални щети по автомобила.

При инцидента няма пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столична община.

На място пристигна полиция.

Движението в района вече е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).