Травмай и кола се удариха на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф", до Централни хали в София и затрудниха за кратко движението, публикуваха потребители в социалните мрежи.
Публикувахте от Владимир Христов в Четвъртък, 4 декември 2025 г.
Видимо има материални щети по автомобила.
При инцидента няма пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столична община.
На място пристигна полиция.
Движението в района вече е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Случаят - “Не видях трамвая”. Избягвайте Бул. Княгиня Мария Луиза и Ул. Екзарх Йосиф.Публикувахте от Dimitrova Snezhana в Четвъртък, 4 декември 2025 г.