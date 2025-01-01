160 милиона евро от европейската инициатива JEREMIE ще бъдат реинвестирани в модернизацията и развитието на българския бизнес. Средствата ще бъдат предоставени на предприятията чрез различни финансови инструменти, чието структуриране се предвижда да започне още през 2026 г.

Ресурсът представлява възстановени средства от вече реализирани операции за финансов инженеринг по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Както и досега, финансирането по JEREMIE ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

За целта днес Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Рамковото и на Финансовото споразумения между правителството на България и ЕИФ, като се предвижда действието им да се удължи до 2035 г.

Очаква се след подписването на споразуменията и ратифицирането им от Народното събрание да започне оценка на пазарните условия и структуриране на конкретните финансови инструменти, които ще бъдат предложени на българските компании.