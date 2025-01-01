Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г.

С постановлението се осигуряват средства в размер на 94 905 лева за изплащане на отпуснати стипендии по Програмата през 2025 г. за постигнато класиране през третото тримесечие на 2025 г. на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, и на ученици от общински и частни училища, разпределени, както следва:

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер 71 415 лева, предназначени за изплащане на стипендии на ученици от общинските и частните училища;

Допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер 23 490 лева за изплащане стипендии на ученици в държавните спортни училища.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените за тази цел разходи по централния бюджет за 2025 г.