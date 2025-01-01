Три жени са предизвикали скандал в Центъра за спешна медицинска помощ – Разлог в следобедните часове в неделя, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 12 октомври около 16:00 часа в ЦСМП-Разлог е предизвикан скандал от трите жени, които са от Разлог. Една от жените е бутнала медицинската сестра. Тя е паднала на земята.

Трите жени са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Уведомена е компетентната прокуратура.

Работата по случая продължава.

От началото на годината до 10 септември са регистрирани 75 нападения над медицински лица, отчете преди месец зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.