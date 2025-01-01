Районна прокуратура – Благоевград разследва случая, при който три жени причиниха телесна повреда на медицинска сестра в Разлог.

Припомняме, че на 12 октомври в помещение в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в града на медицинския специалист са били нанесени удари при изпълнение на служебните й задължения. Пострадалата е била блъскана и вследствие на нападението е получила мозъчно сътресение и хематоми на главата и десния лакът.

„Mного често сме подложени на агресия от страна на недоволни пациенти, но досега не е имало такава физическа саморазправа”, каза пред NOVA потърпевшата Емилия Грозданова.

По нейния разказ около 16:00 ч. в неделя пациентка с изтръпване на един от пръстите на дясната ръка потърсила медицинска помощ. Медиците ѝ поставили инжекция и жената била помолена да изчака действието на лекарството в чакалнята, тъй като дошло дете с рана под окото, която трябвало да бъде обработена.

„Започна скандал – викове, че не е направена кардиограма, заплахи в чакалнята. Решихме да се обадим на полицията, за да не ескалира напрежението. Пациентката и двете ѝ придружителки нахлуха и започнаха да ни обиждат. Опитах да спра заснемането на видеоклип от дъщерята на пациентката, но бях нападната от двете придружителки. Те ме блъснаха в стената, където си ударих главата и паднах. За кратко съм изгубила съзнание. Имах силни болки в главата, кървене и растящ хематом”, разказва медсестрата. Когато разбрали, че е повикана полиция, нападателките избягали.

„Всичко това се случи пред очите на 5-годишното дете с рана и сестричката му, която беше на около 10 години”, обясни д-р Куньова.