Заради увеличаващите се жители на Гостивар, Северна Македония, потърсили лекарска помощ със стомашни проблеми и температура, в града официално е обявена епидемия, за каквато експерти настояват от събота.

Официалната причина за ситуацията продължава да не е ясна. В петък от Агенцията за храни и ветеринарна медицина издаде забрана за използване на вода от водопровода в града, след като проверка показа, че има поставени помпи, които вероятно вкарват във водопроводната мрежа вода от р. Вардар, за да бъде увеличено налягането на водата. Резултатите от взетите проби ще станат ясни днес и се очаква да бъдат съобщени от прокуратурата в Северна Македония, която започна разследване на случващото се.

По думите на министъра на здравеопазването Сашо Клековски ежедневно между 250 и 300 пациенти търсят медицинска помощ, в детското отделение на болницата в Гостивар са регистрирани около сто деца, а в инфекциозното отделение - близо 200 пациенти.

Според него при повечето пациенти клиничната картина е лека и се проявява с диария, повръщане и дехидратация и след поставяне на системи, голяма част от потърсилите лекарска помощ се освобождават за домашно лечение, а обявяването на епидемия преди всичко позволява по-добра координация между институциите.

„Не искаме да бързаме със заключенията. Трябва да оставим всички възможности отворени, докато разследването приключи“, каза Клековски в интервю за ТВ Сител по повод съмненията, че причината е за инфекцията е свързана с незаконно свързаните с водоснабдителната система помпи заяви, че те са извадени от употреба, но до момента няма официално потвърждение, че те са източникът на проблема.