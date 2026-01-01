При операция на турската полиция тази сутрин по обвинения в корупция са задържани кметът на община Измит (окръг Коджаели) г-жа Фатма Каплан Хюриет, която е от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), и още 30 заподозрени, голяма част от които общински служители, съобщиха в. „Биргюн“ и ТРТ Хабер.

По информация на „Биргюн“ сред задържаните при операцията са още председателят на окръжната организация на НРП в Измит Гьокхан Ерджан и съпругът на Хюриет.

През последните месеци при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, от анкарската община Етимесгут, от истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, от измирската община Буджа, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също така и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба, който е член на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Последната подобна операция бе на 15 юли в Анкара, като при нея също по обвинения в корупция бяха задържани кметът на анкарската община Чанкая Хюсиин Джан Гюнер и още 23 заподозрени.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове. Сред тях попада и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.