Турция осъмна с нова вълна арести на популярни личности в рамките на мащабното разследване за употреба на наркотици, съобщават турските медии.
Сред задържаните тази сутрин общо 11 души, са едни от най-известните актьори от младото поколение, които изпълняват главни роли в култови телевизионни сериали - Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан. Задържани са още Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин, Ахсен Ероглу, както и известният рап изпълнител Ендер Ероглу (Норм Ендер), музикантите Утку Юнсал и Мерт Демир.
В публикуваното в турските медии съобщение на Бюрото за разследване на тероризма и организираната престъпност към Главната прокуратура на Истанбул се посочва, че „в рамките на операцията, извършена в координация с Дирекцията за борба с наркотичните престъпления на областната жандармерия, са издадени заповеди за арест на 14 заподозрени, за които се смята, че са участвали в престъпленията „закупуване, приемане или притежание на наркотични или стимулиращи вещества за лична употреба“, „употреба на наркотични или стимулиращи вещества“ и „предоставяне на наркотични или стимулиращи вещества“.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ünlüler:— Pusholder (@pusholder) April 9, 2026
1) Hafsanur Sancaktutan
2) Emir Can İğrek
3) Somer Sivrioğlu
4) Serra Pirinç
5) Ogün Alibaş
6) Utku Ünsal
7) Sinem Özenç Ünsal
8) Elif Büşra Pekin
9) Ahsen Eroğlu
10) Burak Deniz
11) Mert Demir
12) Emre… pic.twitter.com/oDqH8utKD6
Според съобщението 11 от лицата, за които са издадени заповеди, са задържани, двама са в неизвестност, а един е в чужбина.
Задържаните са отведени за разпит и даване на показания по отправените обвинения. Предвижда се да бъдат изправени пред съда и да дадат проби за наркотици.
Актрисата Хафсанур Санджактутан към момента изпълнява главната роля в телевизионния сериал „Kıskanmak“ („Ревност“), който е с най-висок рейтинг.
Роденият през 1991 година Бурак Дениз е от младото поколение актьори. Сред култовите му роли е тази в сериала „Някой напълно различен“ („Bambaşka Biri“), където негова партньорка е Ханде Ерчел.
Ханде Ерчел също бе задържана в рамките на кампанията на властите срещу употребата на наркотици, но резултатите от пробата ѝ са отрицателни и тя бе освободена от разследването.
Преди това бе задържана певицата Симге Сагън, която по-късно бе освободена, но ѝ бе наложена забрана за напускане на страната. Сред задържаните бе и актьорът Ибрахим Челиккол, който също бе освободен по-късно.
Мащабното разследване на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври миналата година. Дълъг е списъкът на актьори, журналисти, изпълнители, певци, музиканти, инфлуенсъри, продуценти и бизнесмени, които бяха задържани в осъществените досега няколко поредни операции. Сред задържаните бяха и популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ.
През месец февруари тази година съд в Истанбул арестува собственика на петзвездния хотел „Бебек“ на брега на Босфора и конфискува хотела, където според разследването са се провеждали партита, на които членове на местния елит, актьори, певци и инфлуенсъри са употребявали наркотици.