Популярната актриса от турските сериали Ханде Ерчел, за която бе издадена заповед за арест в рамките на разследване срещу известни турски личности за употреба на наркотици, беше задържана веднага след завръщането си в Турция от чужбина, където продължава образованието си, съобщава сайтът Хаберлер.

Мащабното разследване за наркотици, водено от Главната прокуратура на Истанбул, засегна много известни личности от обществения, деловия и спортния свят.

Hande Erçel, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin alınması sonrası Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. https://t.co/4qNbuyaeOE pic.twitter.com/Cu6zUxROvM — ENSONHABER (@ensonhaber) March 27, 2026

Актрисата Ханде Ерчел беше сред общо 16 имена, за които властите издадоха заповеди за арест в рамките на поредната вълна от арести по обвинения в притежание за лична употреба и улесняване на употребата на наркотици. След новината за това тя обяви в социалните медии, че се намира в чужбина поради образованието си, но ще се върне в Турция, за да даде показания. Ерчел каза, че обича страната си и вярва в държавата и турското правосъдие, както и в това, че ситуацията ще се изясни в най-скоро време.

След задържането ѝ днес в Истанбул тя е дала показания пред прокуратурата и е била насочена към Института по съдебна медицина за вземане на проби от коса и кръв.

Ханде Ерчел е позната и у нас с ролите си в сериали като "Слънчеви момичета" и "Почукай на вратата".