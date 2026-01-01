Популярната турска певица Симге Сагън е задържана тази сутрин заедно с още осем известни личности в рамките на мащабното разследване на турските власти, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия, съобщи "Си Ен Ен Тюрк", позовавайки се на изявление на Главната прокуратура на истанбулския район Бейкоз.

В изявлението се посочва, че при операция на полицията тази сутрин по подозрения в притежание, употреба и купуване на наркотични вещества са задържани още певиците Бенгю Ерден и Мелек Моссо, певците Деха Билимлер, Ерсай Юнер и Мустафа Джеджели, както и актьорът Ибрахим Челиккол.

Мащабното разследване на турските власти за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция започна през октомври м.г., като оттогава в хода му бяха задържани редица знаменитости от страната, включително популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ и актрисата Ханде Ерчел.