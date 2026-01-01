Днес денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 31°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обяд над масивите от Западна, а след обяд и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. На места явленията ще са интензивни. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 20°.