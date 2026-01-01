Водачът на тежкотоварен автомобил, привлечен като обвиняем за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, застава пред Апелативен съд-Бургас.

Защитата му внася жалба срещу наложената му от първоинстанционния съд най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“. При инцидента в началото на юли живота си загуби един мъж, а други двама души пострадаха сериозно.

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Адвокатите на обвиняемия настояват за по-лека мярка, като „домашен арест“ или „парична гаранция“. Очаква се в съдебната зала защитата да акцентира върху чистото съдебно минало на водача, постоянния му адрес и факта, че престъплението е извършено по непредпазливост.

Прокуратурата категорично поддържа искането си да остане зад решетките. Мотивите на държавното обвинение стъпват на високата обществена опасност на деянието, тежките последици от него и потенциалната възможност професионалният шофьор да се укрие.

Решението на Апелативен съд-Бургас ще бъде окончателно и не подлежи на последващо обжалване.Припомня, че трагедията се разигра на 10 юли в участък от АМ „Тракия“, попадащ в апелативния район на Бургас. Според данните от разследването, управляваният от него ТИР е загубил контрол, което е довело до жесток сблъсък с лек автомобил, движещ се по аутобана.

Ударът се оказва фатален за един от мъжете в леката кола, който загива на място. Други двама души са транспортирани по спешност в болнично заведение с различни по степен травми.

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Веднага след катастрофата, движението в района беше блокирано за часове, докато екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ извършваха спасителни дейности и оглед на местопроизшествието. Разследващите органи продължават да работят по няколко основни версии за причините, довели до трагедията.

Инцидентът за пореден път изостри общественото внимание към засиления трафик на тежкотоварни автомобили по магистралите през летния сезон и нуждата от по-строг контрол върху почивките на професионалните шофьори.