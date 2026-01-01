Община Кричим ще поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк, съобщиха от общината.

Кметът на града Атанас Калчев посочва, че при необходимост е готов да даде характеристична справка на Кузев, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.

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"Нашият ангажимент е не само институционален, но и човешки. Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща загубата им", отбелязва още Калчев.

Пред журналисти в Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи деянието като нехуманно и недопустимо.

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Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишния мъж на Младежкия хълм, на 4 август. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът.