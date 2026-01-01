Временно движението по пътя Самоводене – Ресен през района на село Самоводене се осъществява в една лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът се регулира от пътната полиция.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново поясниха за БТА, че пешеходец на 59 години е бил блъснат от лек автомобил по пътя към село Ресен. Пострадалият е пресичал на необозначено за целта място и по първоначални данни е с фрактура на рамото.

Припомняме, че на 6 август при катастрофа в района на разклона за великотърновското село Момин сбор леко пострадаха две деца, а на 3 август при челен удар между лек и товарен автомобил край лясковското село Добри дял загина единият от водачите.