Логичен е един от най-честите въпроси - имаме ли средства да провеждаме своя самостоятелна, суверенна и според международните закони независима политика. Отговорът е, разбира се, че имаме. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

Събитието се провежда в столичния хотел „Интерконтинентал".

Държавният глава подчерта, че имаме солидна Конституция, в която категорично са определени ценностите ни, разбирането за света и целите на страната ни.