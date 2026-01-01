Около една четвърт от случаите на сърдечносъдови заболявания и свързаните с тях смъртни случаи може да са свързани с консумацията на ултрапреработени храни като чипс, бисквити, преработени месни продукти и готови ястия, показва ново проучване.

Изследването, публикувано в American Journal of Preventive Medicine и представено на Международния конгрес по затлъстяване в Мексико, сочи, че намаляването на приема на тези храни би могло значително да намали броя на инфарктите, инсултите и смъртните случаи от сърдечносъдови заболявания.

Учените от Университета в Монреал са анализирали данни за населението на Канада и изчисляват, че между 23% и 38% от сърдечносъдовите заболявания през 2019 г. могат да бъдат свързани с консумацията на ултрапреработени храни. Според тях ограничаването на приема им с 20% до 50% би могло да предотврати хиляди нови случаи на заболявания и между 3 100 и 8 300 смъртни случая.

Авторите призовават за мерки като по-ясно етикетиране на храните, ограничения върху рекламата на нездравословни продукти и политики, които насърчават по-здравословното хранене.

Експерти, които не са участвали в проучването, обаче отбелязват, че то е базирано на статистически модел, а не на клинично изследване. Според тях все още не е ясно дали повишеният риск се дължи на самата индустриална преработка или основно на високото съдържание на захар, сол и наситени мазнини в тези храни.

Към ултрапреработените храни спадат продукти като чипс, сладки и солени закуски, преработени месни изделия, индустриално произведен хляб, готови ястия и подсладени безалкохолни напитки.