В Съединените щати ултрапреработените храни присъстват навсякъде – в магазините и заведенията, като съставляват около 55% от хранителния режим на хората. Ново изследване показва, че редовната им консумация може да повиши риска от рак на белия дроб, съобщи Хелт.

Проучването, публикувано на 29 юли в списание Thorax, установява, че новите случаи на рак на белия дроб са по-чести сред хората, чието меню е богато на ултрапроцесирани продукти – газирани напитки, хотдог, зърнени закуски. Обратно – заболеваемостта е значително по-ниска при хората, които рядко консумират такива храни.

Ракът на белия дроб е водещата причина за смърт от рак в САЩ. Макар основният фактор да остава тютюнопушенето, други причини като замърсяването на въздуха, пасивното пушене, радонът и азбестът също са свързвани със заболяването. Според учените и хранителните навици може да играят роля.

Ултрапреработените храни са силно индустриално преработени, съдържат малко цели хранителни продукти, често включват добавки и химически промени, както и съставки, които рядко се използват в домашната кухня. Сред тях са хотдог, пици, пакетирани бургери, газирани и подсладени напитки, инстантни нудъли, сладки закуски, готови сосове и супи, маргарин и сладолед. Те обикновено са лесни за консумация, но богати на калории, сол, мазнини и подсладители, като същевременно са бедни на фибри и пълноценни съставки.

В изследването са използвани данни от проучването PLCO, в което участват близо 102 000 души на възраст между 55 и 74 години. Участниците попълнили въпросник за хранителните си навици, а средната консумация на ултрапроцесирани храни била около три порции дневно. За период от около 12 години 1 706 от тях развили рак на белия дроб, като по-голямата част били случаи на недребноклетъчен рак.

Анализът показва, че хората, които консумират най-много ултрапроцесирани храни, имат с 41% по-висок риск от диагноза рак на белия дроб в сравнение с тези, които консумират най-малко. При недребноклетъчния рак рискът бил повишен с 37%, а при дребноклетъчния – с 44%. По-високата вероятност се наблюдавала както при пушачи, така и при непушачи.

Учените отбелязват, че хранителният режим може да влияе чрез системни възпаления и други процеси, предизвикани от консервантите и добавките в тези храни. Все пак изследването е наблюдателно и има ограничения – данните за храненето са събрани еднократно чрез анкета, а броят на диагностицираните случаи е относително малък.

Въпреки това резултатите потвърждават тенденцията от предишни изследвания, които свързват ултрапреработените храни с рак на панкреаса, гърдата и дебелото черво. Според експертите намаляването на тяхната консумация може да помогне за понижаване на риска от онкологични заболявания.

Специалистите напомнят, че най-важната стъпка за ограничаване на риска от рак на белия дроб остава отказът от тютюнопушене. Но и разнообразното хранене с повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и по-малко индустриално преработени продукти също има защитен ефект. Балансът, а не пълното изключване, е ключов за по-здравословен режим.