Експлозии се чуват днес в бахрейнската столица Манама, която от няколко дни е обект на атаки на Иран и съюзниците му, съобщиха журналисти от Франс прес.

Отекнаха и сирени.

"Сирените за тревога бяха задействани. Гражданите и пребиваващите следва да запазят спокойствие и да отидат на най-близкото сигурно място", написа бахрейнското вътрешно министерство в социалната мрежа "Екс".

Малко по-рано кувейтската армия заяви, че прехваща ирански дронове.

През нощта също имаше съобщения за атаки срещу Кувейт и Бахрейн.

Бахрейн и Кувейт се превърнаха в едни от основните цели на иранските удари в Персийския залив заради стратегическото си значение и присъствието на американски военни бази на тяхна територия. В Бахрейн се намира щабът на Пети флот на Военноморските сили на САЩ, който играе ключова роля за сигурността на корабоплаването в региона и в Ормузкия проток.

През последните дни Иран и свързани с него въоръжени групировки извършиха серия от атаки с ракети и дронове срещу американски и съюзнически цели в Персийския залив, включително в Бахрейн и Кувейт. В отговор властите в двете държави многократно задействаха системите за противовъздушна отбрана и сирените за въздушна тревога, а регионът остава в състояние на повишена бойна готовност.