По инициатива на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, Столичният общински съвет ще разгледа предложение за оптимизация на автобусните линии, обслужващи районите „Кремиковци“ и „Сердика“. Промените са продиктувани от предстоящото въвеждане в експлоатация на нови три километра от третия метродиаметър (М3) под бул. „Ген. Владимир Вазов“ и целят по-ефективно транспортно обслужване, по-добър синхрон в разписанията и въвеждането на ясна логическа номерация.

Нови връзки с метрото и оптимизация на маршрутите

Основните промени засягат няколко автобусни линии, които ще осигурят директна и удобна връзка с подземната железница:

Нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото

Автобусна линия № 24: Маршрутът се удължава от „кв. Бенковски до МС Хаджи Димитър“. Целта е линията да подпомогне натоварените автобуси № 21 и 22, като създаде и нови транспортни връзки за жителите на кв. „Бенковски“ през ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“ директно до метрото.

Столичната община

Автобусни линии № 117 и № 118: Двете линии ще променят маршрутите си в ж.к. „Левски“, за да осигурят директна връзка с новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ (на кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Станислав Доспевски“) , като крайната им спирка се запазва без промяна - Автостанция „Изток“. Разписанията на двете линии ще бъдат синхронизирани съответно с линии № 115 и № 119 за по-равномерно обслужване.

Столичната община

Столичната община

Линия № 90 става № 115 и се удължава: Сегашната линия № 90 се преномерира на № 115, а маршрутът ѝ се удължава до кв. „Бенковски“ (по досегашния маршрут на автобус № 100). Това ще осигури бърза и директна връзка между жилищните и индустриалните зони на кварталите „Бенковски“, „Хаджи Димитър“, „Кремиковци“ и бул. „Ботевградско шосе“. Поради пълното препокриване на маршрута ѝ с удължената линия № 115 (досегашната 90), линия № 100 се закрива. Обслужването по ул. „Васил Кънчев“ се поема от променената линия № 24, а до АП Малашевци от линия № 86.

Столичната община

Автобусна линия № 119: Заради тежкото натоварване по маршрута и за по-добър синхрон с останалите линии в район „Кремиковци“, целодневният интервал на движение се намалява на 20 минути (от досегашните 25/38 минути).

Столичната община

Единна номерационна система за североизточното направление

За улеснение на пътниците и по-добра логическа структура на транспортната мрежа в район „Кремиковци“, крайградските линии се обособяват в обща номерационна група:

Автобус № 12 се преномерира на № 112 (без промяна в параметрите).

Автобус № 90 се преномерира на № 115.

Така линиите в района вече ще се разпознават последователно: 112, 115, 117, 118 и 119.

Столичната община

По-бързо придвижване със спирки „По желание“

Всички спирки (без крайните) по маршрутите на линии 112, 115, 117, 118 и 119, намиращи се по бул. „Ботевградско шосе“ и след Софийския околовръстен път / Северната скоростна тангента, придобиват статут „По желание“.

Срокове за изпълнение

Промените по маршрутите на автобуси № 117 и № 118 ще влязат в сила едновременно с пускането на новото метро, но не по-късно от 15 септември 2026 г. Останалите промени (линии № 24, 112 и 115, както и закриването на № 100) ще бъдат въведени най-късно до 31 декември 2026 г.