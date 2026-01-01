Нова транспортна схема за югоизточните райони на София ще подобри достъпа до градски транспорт и метрото за жителите на няколко населени места. Промените бяха одобрени от Столичния общински съвет и предвиждат разкриването на три нови автобусни линии – №188, №191 и №192.

Кметът Васил Терзиев посочи, че най-съществената промяна е за село Кривина, където за първи път ще има редовен градски транспорт. По думите му това ще улесни значително придвижването, включително на учениците, които в момента често изминават дълги разстояния пеша до училище.

Новите линии ще осигурят по-добра свързаност между Кривина, Казичене, Бусманци и Герман, както и директен достъп до метростанция „Искърско шосе“. Линия №188 ще свързва Автостанция „Изток“ с няколко квартала и населени места в района, като ще подобри вътрешните връзки. Линии №191 и №192 ще бъдат насочени основно към по-бърз достъп до метрото, съответно от Казичене и Бусманци и от Кривина.

Промените включват и корекции в съществуващи маршрути, така че новите линии да работят като част от цялостна транспортна мрежа. Целта е да се намалят времето за пътуване и нуждата от прекачвания, както и зависимостта от личните автомобили.

Очаква се линиите №191 и №192 да започнат работа най-късно до 15 септември 2026 г., а останалите промени да бъдат въведени поетапно след необходимата подготовка.

От общината подчертават, че мерките са част от по-широка стратегия за развитие на градския транспорт, която включва разширяване на метрото и оптимизация на автобусните и тролейбусните линии, с цел по-добра свързаност в различните части на града.