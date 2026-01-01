Столична община предлага промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на града чрез линии 71 и 75. Предложението ще се разгледа на заседанието на постоянната комисия по транспорт към СОС днес.

Промяната цели да осигури по-често, по-предвидимо и устойчиво придвижване през ключови градски участъци от „Левски“ и „Гео Милев“, през „Г. М. Димитров“, новодовършения „Т. Каблешков“ и кв. „Овча купел“.

„Транспортна връзка по това направление трябва да има и тя е необходима. Въпросът е да бъде организирана по начин, който е изпълним и който няма да влоши обслужването в останалата част от града. Затова предлагаме решение, което позволява по-добър контрол, по-редовни интервали и по-надеждна услуга“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Новите предложения се превърнаха в обект на обществен и политически дебат, след като линия 220 беше предложена като решение за подобряване на връзките по това трасе. В първоначалния си вид тя предвижда дълъг маршрут от ж.к. „Левски Г“ до метростанция „Мизия“, преминаващ през едни от най-натоварените булеварди в София, припомнят от пресцентъра на общината.

От екипа на Васил Терзиев обясняват, че параметрите на линия 220 изискват значителен ресурс и създават риск за редовното ѝ изпълнение.

“Моята работа е да преценя кое е възможно и кое наистина работи в дългосрочен план”, обяснява Терзиев, пояснявайки, че за обслужването ѝ са необходими около 40 водачи и 18 автобуса, с които „Столичен автотранспорт“ към момента не разполага. Това означава, че реалното ѝ въвеждане може да стане единствено чрез пренасочване на ресурс от други линии, което пряко ще доведе до увеличаване на интервалите и влошаване на обслужването в други части на града.

В същото време заложените експлоатационни параметри включват приблизителен дневен пробег до 3,2 хил. км в делнични дни - значително по-висок спрямо по-къси и по-управляеми линии. Този мащаб, съчетан с преминаване през натоварени участъци като „Овча купел“, „Тодор Каблешков“, района на Парадайз и „Г. М. Димитров“, създава предпоставки за системни закъснения.

Когато маршрутът е толкова дълъг, закъсненията се пренасят и натрупват по цялата линия. Това води до неспазване на разписанията, нередовно движение и невъзможност да се поддържат предвидими интервали. За пътниците това означава не просто по-дълго чакане, а ситуация, в която по разписание трябва да има автобус, но на спирката той реално не идва.

В този смисъл добавянето на нова линия по същото натоварено трасе не подобрява услугата, ако тя не може да поддържа редовност и предвидимост в реални условия.

Предложението на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев е обслужването по направлението да се осигури чрез две по-къси линии – 71 и 75. Линия 71 ще обслужва североизточната част на града (района на „Левски“ и „Гео Милев“), а линия 75 – южната част през „Каблешков“ и „Овча купел“. В най-натоварения участък двете линии ще се допълват и ще осигуряват заедно по-често обслужване.

Този модел позволява по-добър контрол върху движението, по-малко натрупване на закъснения и по-редовни разписанията. В най-натоварените участъци се предвижда интервал от около 6 минути.

Допълнителен фактор е, че бул. „Тодор Каблешков“ вече е изграден в пълен профил, което създава инфраструктурната основа за по-надеждно транспортно обслужване по направлението.

Предложението е част от по-голям доклад за промени в транспортната мрежа, който предстои да бъде разгледан в комисията по транспорт и след това в Столичния общински съвет.