Архивът на закритата през януари Комисия за противодействие на корупцията (КПК) е съхранен и се намира в Сметната палата. Това съобщиха от институцията в официална позиция по повод медийни твърдения.

От Сметната палата посочват, че съгласно измененията в Закона за Сметната палата, обнародвани в Държавен вестник на 10 февруари 2026 г., институцията е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на КПК единствено по отношение на дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и проверка на несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности.

След прехвърлянето на тези функции е извършена проверка на наличните архивни дела, с изключение на вече предадените на други компетентни органи. Тя е установила, че архивът съответства на описаните в приемо-предавателния протокол от 27 януари архивирани документи, свързани с дейността на КПК и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

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В Сметната палата се съхраняват документи от общоадминистративен характер, сред които вътрешни правила, правилници, доклади, докладни записки, протоколи от заседания на ръководството, заповеди на председателя, административни преписки и кореспонденция. Архивът обхваща периода от октомври 2023 г. до закриването на Комисията и се съхранява в сградата на институцията на площад „Св. Неделя“ №6 в София.

От институцията уточняват още, че не разполагат с неприключилите досъдебни производства на КПК. По силата на законовите промени те са били изпратени на наблюдаващ прокурор, който ги е възложил на компетентен разследващ орган съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. Поради това тези материали не се намират в Сметната палата и не представляват част от архива ѝ.

В позицията се посочва още, че по заявление за достъп до обществена информация, подадено от журналист с въпрос за възнагражденията на членовете на КПК, Сметната палата е отговорила, че не разполага с исканата информация. По тази причина заявлението е препратено по компетентност до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), тъй като членовете на КПК са получавали възнагражденията си именно от тази институция.