„Предпочитам да понеса критика, че може излишно да сме притеснили хората, отколкото да живея с мисълта, че е имало какво да кажем, а сме премълчали. Че не сме направили нужното, за да защитим здравето на хората. Това беше дилемата пред нас през последните два дни след пожара в частна площадка за третиране на отпадъци“. С тези думи кметът на София Васил Терзиев коментира решението на Столична община да отправи предупреждение към гражданите относно рисково замърсяване на въздуха след възникналия пожар в частна база за третиране на отпадъци в столицата.

„Още в първите часове след сигнала нашите екипи бяха на терен с мобилната станция за измерване на качеството на въздуха. През цялата нощ следяхме данните, а когато метеорологичните условия се промениха и димът започна да се задържа ниско над града, разширихме наблюдението и включихме допълнителни екипи и работихме съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда и научната общност, за да имаме възможно най-пълната картина“, уточни Терзиев.

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Данните за качеството на въздуха тази сутрин са в нормата, уточняват от общината, но метеорологичните условия са променливи, което създава предпоставки за нестабилна картина по отношение и на измерваните стойности.

Данните от изминалото денонощие показват, че азотният диоксид (NO2) е със средна стойност от 20.1 µg/m3 (при норма 200), а серният диоксид (SO2) е 24.3 µg/m3 (при норма 350). Благодарение на съвместната работа с ИАОС беше потвърдено, че специфични показатели като сероводород (H2S) и амоняк (NH3) също са останали далеч под опасните прагове – нивата на амоняк са между 0.008 и 0.016 mg/m3 (норма 0.25), а сероводородът е едва 0.001-0.002 mg/m3 (норма 0.005).

„В момента, в който отчетохме тенденция, която можеше да създаде риск за хората, задействахме превантивните мерки. Уведомихме детските градини, препоръчахме ограничаване на престоя навън и отправихме специален апел към родителите, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания“, казва още столичният кмет.

Реакцията на общината последва спирането на вятъра, което доведе до временно повишаване на концентрациите на основните замърсители. Въпреки че средните стойности за вчерашния ден останаха в норма, общината действа по протокола за действие за превенция.

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„Да, впоследствие имаше различни интерпретации на данните. Те използват различни показатели, различни времеви хоризонти и различни нормативни прагове. Но за мен това не променя най-важното“.

„Когато има инцидент с горящи пластмасови отпадъци, не може да чакаме спорът между експертите да приключи, за да предупредим хората да бъдат предпазливи. Призовавам всички да следят данните в реално време на платформата на Столична община и да се съобразяват с препоръките на експертите. Най-добрите решения се вземат, когато хората разполагат с навременна и проверена информация. „Not great, not terrible“ не е опция“, апелира Васил Терзиев.

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Кметът подчерта, че политическият комфорт не е приоритет, когато става въпрос за здравето на софиянци: „Още в предизборната кампания казах, че чистият въздух ще бъде една от най-важните теми на този мандат. Това на практика означава да вземаш трудни решения за непопулярни политики и понякога да понасяш критики. Когато става дума за въздуха, който дишат децата ни, няма политически удобни решения“.

„Добрата новина е, че тази нощ показателите продължиха да се подобряват. Към тази сутрин основните наблюдавани замърсители са в норма, а тенденцията е към трайно изчистване на въздуха“., информира Терзиев. Мобилната станция за измерване на качеството на въздуха на Столична община остава на терен и в следващите дванадесет дни, а Столичната община ще продължи да уведомява обществеността при промени в ситуацията.