Мъж счупи стъкла на салон за красота в град Стара Загора. Съобщение за инцидента е получено на 2 юли в 19:50 ч. в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора от 34-годишна жена.

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Тя съобщила, че докато е работила в салон за красота в Стара Загора, бившият й приятел - 39-годишен мъж е счупил две стъкла на салона, след което е избягал.

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Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.